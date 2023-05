A Coreia do Norte disse que a tentativa de colocar esta quarta-feira em órbita o primeiro satélite espião do país fracassou, de acordo com meios de comunicação estatais.

O foguetão que transportava o satélite despenhou-se nas águas ao largo da costa ocidental da península coreana, depois de ter perdido o impulso após as etapas iniciais.

Cientistas estão a estudar a causa da falha, adiantou o comunicado.