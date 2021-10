Presidente da Coreia do Sul anuncia fracasso da colocação de satélite em órbita

O primeiro foguetão espacial fabricado pela Coreia do Sul falhou a colocação em órbita da sua carga, um satélite simulado de 1,5 toneladas, apesar de o lançamento ter tido sucesso, disse esta quinta-feira o Presidente do país, Moon Jae-in.

O lançamento e estabelecimento das três fases da operação "Korean Satellite Launch Vehicle II" funcionaram, assim como a separação da carga útil, mas "colocar um satélite fictício em órbita ainda é uma missão inacabada", adiantou o Presidente.

Apesar do desfecho, a Coreia do Sul tornou-se esta quinta-feira o décimo país do mundo com capacidade para desenvolver e lançar veículos espaciais, ao lançar o foguetão de satélites Nuri.