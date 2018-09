Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coro da Capela Sistina investigado por alegadas irregularidades financeiras

Papa Francisco autorizou essa investigação.

Por Lusa | 16:10

O coro da Capela Sistina está a ser investigado por alegada apropriação indevida, fraude e lavagem de dinheiro, segundo o Vaticano.



Num breve comunicado a propósito de algumas notícias sobre o assunto, o Vaticano revela que o papa autorizou essa investigação.



"Confirmamos que o papa Francisco, há alguns meses, autorizou uma investigação sobre aspetos económico administrativos no referido coro, uma investigação ainda em andamento", refere o Vaticano.



Embora a nota, divulgada na noite quarta-feira, não forneça mais detalhes, vários meios de comunicação italianos publicaram rumores sobre alegadas irregularidades.



Segundo o jornal La Stampa, o diretor do coral, Massimo Palombella, e seu diretor administrativo, Michelangelo Nardella, seriam as pessoas investigadas por supostamente fraude.



O coro da Capela Sistina é considerado um dos mais antigos do mundo e foi criado em 1471. É composto por crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, embora também tenha alguns cantores adultos.