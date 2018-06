Jornalistas encontrados mortos na Colômbia submetidos a testes de ADN

Corpos foram descobertos numa zona fronteiriça da Colômbia dominada por narcotraficantes.

Por Lusa | 04:28

Os corpos de três funcionários do jornal El Comercio do Equador que foram encontrados numa zona fronteiriça da Colômbia dominada por narcotraficantes serão submetidos a exames de ADN para identificação, revelaram este sábado as autoridades colombianas.

Os resultados dos exames estão a ser aguardados com "muita ansiedade", mas só serão revelados na próxima terça-feira, confirmou a porta-voz dos familiares das vítimas, Yadira Aguagallo.

Na passada quinta-feira, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, informou através da sua conta no Twitter que os corpos tinham sido encontrados e que era provável que pertencessem aos três funcionários do El Comercio.



Os três jornalistas terão sido sequestrados e assassinados.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias 'Guacho'. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen.</p>— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) <a href="https://twitter.com/JuanManSantos/status/1009932771777830913?ref_src=twsrc%5Etfw">June 21, 2018</a></blockquote>

