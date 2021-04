Portugal tem esta sexta-feira 29 concelhos com incidência da Covid-19 superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, valor igual ao indicado no anterior boletim, divulgado na sexta-feira.

Em risco muito elevado de contágio estão os municípios de Nordeste (1.049) e Vila Franca do Campo (1.312), ambos nos Açores, que registam incidências acumuladas superiores a 960 casos por 100 mil habitantes.

Dos 29 concelhos, três registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 480 casos por cada 100 mil habitantes: Machico (581), Barrancos (551) e Odemira (757).

Sete concelhos têm valores acima dos 240 casos por 100 mil habitantes: Alandroal (361), Aljezur (304), Portimão (382), Resende (385), Rio Maior (309), Moura (313) e Penela (334).

Com zero casos nos últimos 14 dias são referidos 63 concelhos.

A incidência cumulativa a 14 dias refere-se aos dias entre 31 de março e 13 de abril.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Em 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapasse os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal desceu esta sexta-feira para 1,05 assim como a incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias que se situa nos 71,6, segundo dados divulgados.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na quarta-feira, apontavam para um Rt nacional de 1,06 e uma incidência de 72,4 casos por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta sexta-feira, os números relativos apenas a Portugal continental descem também de 1,05 para 1,04 no que diz respeito ao Rt e de 69 para 68 em relação ao valor médio de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Portugal regista, esta sexta-feira, mais quatro mortes relacionadas com a Covid-19, 553 novos casos de infeção com o novo coronavírus, um aumento nos internamentos em enfermaria e uma diminuição nos cuidados intensivos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim divulgado pela DGS, estão internados 429 em enfermaria, mais seis do que na quinta-feira, e 101 nos cuidados intensivos, menos oito.

O número de doentes em cuidados intensivos é o mais baixo desde 29 de setembro quando Portugal tinham 99 pessoas com Covid-19 nestas unidades.

Em enfermaria o valor desta sexta-feira está próximo do registado a 12 de setembro, dia em que se encontravam internadas 438 pessoas.

Já quanto ao número de novos casos os valores são semelhantes aos registados nas últimas semanas.

Os dados revelam também que 596 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 787.607 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.987.891 mortos no mundo, resultantes de mais de 139 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.