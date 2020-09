Covid-19 apareceu há menos de um ano e já matou um milhão de pessoas

O mundo atingiu este domingo, a menos de um ano do aparecimento do coronavírus, o recorde de um milhão de mortes causadas pela Covid-19.Entre os países mais atingidos com a doença os Estados Unidos da América lideram o ranking com quase 210 mil mortes e sete milhões de casos do novo coronavírus. De seguida a Índia e o Brasil ficam no pódio dos países mais afetados com a doença.Na Europa o país com números mais dramáticos com a doença é a Espanha atingindo as 31 mil mortes com a Covid-19.Portugal registou este domingo 1953 mortes e 73 604 casos de infeção.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.