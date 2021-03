Covid-19 está a matar 89 pessoas por hora no Brasil

Totalmente descontrolada, a Covid-19 está a matar ao menos 89 pessoas por hora no Brasil. Os dados foram avançados pelo consórcio de imprensa criado para acompanhar a propagação do coronavírus no país por os dados fornecidos pelo governo do presidente negacionista Jair Bolsonaro não oferecerem credibilidade.No último período de 24 horas com dados já consolidados, das 20 horas de quinta-feira às 20 horas de sexta, o Brasil registou 2152 mortes decorrentes da Covid-19. Isso significa que, a cada hora, em média, 89,6 vidas humanas foram perdidas para a doença, que avança a um ritmo verdadeiramente alucinante por todo o país, levando o caos às redes hospitalares, pública e privada.Os óbitos registados agora evidenciam um descontrole total da doença, mostrando um crescimento de 49% dos casos fatais em relação a 14 dias antes, ciclo usado como comparativo da evolução da pandemia. Apesar de muito elevado, o número de vítimas fatais deste último período de 24 horas fica aquém do registado dois dias antes, onde o consórcio confirmou 2349 mortes em apenas 24 horas, máximo de toda a pandemia de coronavírus desde o primeiro caso registado no país, em Fevereiro de 2020.Em relação a novos contágios, no último período de 24 horas o Brasil registou 84.047 novas infeções pelo coronavírus. Isso mostra que, a cada hora, mais 3501 brasileiros foram contagiados pelo coronavírus, deixando bem clara a impossibilidade de os hospitais atenderem essa multidão de doentes com Covid-19 que surge a cada hora, ainda mais que os novos doentes estão a apresentar sintomas bem mais graves do que os que eram comuns no ano passado, na primeira onda da pandemia.Esta sexta-feira, o Brasil chegou a 52 dias consecutivos com mais de mil mortes diárias, totalizando mais de 275 mil vidas perdidas desde o início da pandemia. O número total de infetados ascendeu a 11,3 milhões, superando os registos na índia, e tornando o Brasil segundo colocado no mundo tanto em total de mortes quanto de infetados, atrás apenas dos EUA.