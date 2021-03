Covid-19 fora de controlo mata 2798 pessoas no Brasil em 24 horas

As últimas 24 horas foram as mais graves da pandemia de Coronavírus no Brasil em mais de um ano, e provocaram um verdadeiro massacre de vidas inocentes no país que se transformou nas últimas semanas no novo epicentro da Covid-19. Os dados foram avançados no final desta terça-feira pelo consórcio de veículos de imprensa que monitoriza a propagação da pandemia.

Das 20 horas de segunda-feira às 20 horas de terça, 2798 pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19 no Brasil, segundo o consórcio. Em oito dos 27 estados brasileiros foram batidos nesse período os recordes de óbitos por Covid-19, com destaque para o estado de São Paulo, onde em 24 horas morreram 679 pessoas, muito mais do que na maior parte dos países europeus, e o Rio Grande do Sul, onde o número de mortes foi de 502 num único dia, 120% mais do que uma semana atrás.

Também nesse mesmo período de apenas 24 horas, o Brasil teve novas 84 mil infeções pelo Coronavírus. Com isso, o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia já ultrapassa os 11,6 milhões, e o número de vítimas fatais pulou para 282 mil.

Nos últimos 55 dias, o Brasil registou mais de mil mortes todos os dias, tendo batido os máximos de óbitos pela Covid-19 nos últimos 18 dias consecutivos. A situação é de colapso na rede hospitalar pública e privada em quase todas as regiões, sem que os hospitais consigam criar tantas novas camas, principalmente de cuidados intensivos, quantas as que seriam necessárias, e com pessoas morrendo nas filas de espera de uma vaga.