Criança de 12 anos violada por 22 homens ao longo de sete meses

Vítima era drogada e ameaçada com as filmagens das violações.

13:35

Vinte e dois homens estão acusados de violação de uma criança de 12 anos numerosas vezes ao longo de sete meses, na Índia. Até à data, e de acordo com o Times of India, 18 homens foram detidos pela polícia e quatro continuam a ser procurados pelas autoridades.

A criança, que sofria de problemas auditivos, vivia com a família num complexo de apartamentos onde os homens trabalhavam e a violavam múltiplas vezes, em Chennai, no sul do país.

A vítima contou os episódios à irmã mais velha, que alertou os pais. Estes apresentaram queixa na polícia e levaram a filha ao hospital onde ficaram confirmadas as suspeitas do crime.

Os homens, entre eles seguranças do apartamento, drogavam a menor antes de a violarem, gravando os encontros. A criança era depois ameaçada com as filmagens e com violência para a forçar a não relatar os episódios de agressão.

Os violadores tinham idades compreendidas entre os 23 e os 66 anos e trabalhavam todos na mesma empresa, situada no prédio onde a criança vivia.





De acordo com o jornal local a vítima diz ter sido violada pela primeira vez no elevador do prédio pelo operador do elevador. Nos dias seguintes o homem levou um amigo e começaram a suceder os episódios de agressões à menina, durante meses. A vítima diz que os homens esperavam que ela regressasse da escola e apanhavam-na antes de conseguir entrar em casa.

Os pais não desconfiavam dos atrasos pois era habitual que a criança ficasse a brincar com os amigos depois das aulas terminarem.