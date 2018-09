Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança faz apelo para recuperar telemóvel com fotos da mãe que morreu com cancro

Moradores de San Juan prometem oferecer recompensas a quem encontrar o aparelho.

Um menino de 11 anos está a comover a Argentina depois de lançar um apelo nas redes sociais para recuperar um telemóvel que tinha perdido. A importância deste telemóvel para o rapaz é elevada visto que é o único dispositivo onde guardava fotos e vídeos da mãe que morreu com cancro.



Miguel Retamar perdeu o telemóvel num táxi enquanto acompanhava a avó numa ida ao banco. O jovem ficou devastado quando reparou que o telemóvel tinha caído e que o táxi já tinha partido.



"Não tenho mais fotos nem vídeos, e aquelas faziam-me recordar a minha mãe", lamentou o rapaz a um jornal local.



A avó também acabou por ficar desolada e admite ter chorado quando se apercebeu da importância do telemóvel para Miguel.



"Quando o meu neto percebeu que tinha perdido o telefone, começou a chorar tanto que até eu me comovi. Ele disse-me que estava ali tudo o que tinha da mãe", afirmou a avó.



A família do jovem espera que o apelo emocional do rapaz e de grande parte da população levem a que alguém devolva o telemóvel.



Segundo um jornal local, os moradores de San Juan prometem oferecer recompensas a quem encontrar o aparelho.