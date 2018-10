Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino sobrevive a atropelamento de mota à porta de infantário

Imagens mostram que o condutor não teve tempo para fazer a travagem e acabou por abalroar a criança.

18:31

Uma criança sobreviveu a um atropelamento de mota na cidade de Chaozhou, na China. O menino foi colhido por um motociclo, que avançava a uma velocidade considerável, à porta de um infantário, mas acabou por se levantar e voltar a caminhar até perto do portão do infantário.



As imagens mostram que o condutor não teve tempo para fazer a travagem e acabou por abalroar a criança.





O menino avançou para o meio da estrada sem olhar e acabou por ser projetado vários metros.



O motociclista ainda tentou desviar-se da criança mas desequilibrou-se e caiu.