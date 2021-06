Criança vende cartas de Pokémon raras para salvar vida do seu cão

Entretanto, a mãe criou uma conta na plataforma 'GoFoundMe', que permite angariar fundos online. A meta inicial era garantir 800 dólares (cerca de 655 euros) para o pagamento da operação e manter os tratamentos ao animal, mas os valores rapidamente ascenderam aos 5.700 dólares (4.600 euros).



A empresa Pokémon, criadora da franquia de séries e videojogos de animação, soube desta iniciativa e decidiu oferecer material de colecionador especial a Bryson Kliemann, incluindo um cartão personalizado com a inscrição: "Olá, Bryson, ficámos muito impressionados com a tua história sobre a venda das cartas para a recuperação do teu cão; estas vão substituir as que tiveste que vender".



Um menino americano, de oito anos, vendeu as suas cartas raras de Pokémon para salvar a vida do seu cão de estimação. O animal adoeceu depois de contrair um Parvovirose, um vírus que afeta o sistema intestinal dos caninos. O tratamento para recuperar a saúde do animal custava mais de 700 dólares (mais de 570 euros), por isso, Bryson Kliemann decidiu montar uma banca junto à sua escola para vender a coleção.