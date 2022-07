Crise de migrações no continente americano provocou morte de 1.238 pessoas em 2021

Mais de 1.200 migrantes, incluindo cerca de 50 crianças com menos de cinco anos, morreram em 2021 no continente americano enquanto tentavam chegar a outro país, anunciou esta sexta-feira a Organização Internacional para as Migrações.

De acordo com a organização (OIM), liderada pelo português António Vitorino, aquele continente vive uma "crise migratória" que provocou a morte de 1.238 pessoas no ano passado, mais de metade das quais (728 migrantes) quando tentavam passar a fronteira considerada mais perigosa do mundo: do México para os Estados Unidos.

A região das Américas, abalada por tensões sociais, económicas e crises políticas prolongadas, como as da Nicarágua ou da Venezuela, é um mar de rotas perigosas para dezenas de milhares de pessoas, que saem de suas casas à procura de uma vida melhor, refere um relatório da OIM sobre Migrantes nas Américas em 2021, apresentado esta sexta-feira.