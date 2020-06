"Culpado": ex-polícia acusado de dezenas de homicídios e violações confessou crimes 34 anos depois

Um ex-polícia acusado de cometer vários homicídios, violações e arrombamentos na Califórnia, atribuídos a um predador em série que foi apelidado de Golden State Killer, deu-se como culpado no julgamento esta segunda-feira.



Joseph James DeAngelo, de 74 anos, deverá dar-se como culpado de todas as acusações que sobre ele pendem, no âmbito de um acordo com os procuradores. Deverá passar o resto da vida na prisão, sem possibilidade de prisão condicional - mas evita a pena de morte.





Segundo o jornal LA Times, sobre o ex-polícia recaem 13 homicídios e 13 acusações de rapto para cometer roubos, sendo estes os únicos crimes por que é acusado. Outros 62 crimes de violação e rapto de que é suspeito já prescreveram.Entre 1973 e 1986, DeAngelo atacou 106 crianças, homens e mulheres. Cinquenta mulheres foram violadas e 13 pessoas, assassinadas.

DeAngelo só foi dado como suspeito em 2018, quando se chegou ao seu nome através de vestígios de ADN. Depois de ter sido detido, recorda o mesmo jornal, o suspeito disse: "Fiz todas aquelas coisas. Destruí todas as suas vidas. Por isso agora, tenho que pagar o preço." Através da análise ao ADN e a serviços de genealogia, foi possível chegar a DeAngelo 32 anos depois de ter sido cometido o último crime.

A audição desta segunda-feira aconteceu numa sala de bailes da Universidade Estatal de Sacramento, Califórnia, e não num tribunal para permitir um maior distanciamento social entre quem assistia.



Quando questionado sobre como se dava quanto à primeira acusação de homicídio, DeAngelo respondeu: "Culpado."

Em 2018, o caso recebeu nova atenção depois de ter sido abordado no livro I'll Be Gone in the Dark de Michelle McNamara. A autora era mulher do ator e comediante Patton Oswalt e morreu em 2016. O marido continuou o seu trabalho e o livro inspirou agora uma série televisiva na HBO.