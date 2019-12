Dalai Lama mostra-se solidário com participantes na Marcha pelo Clima de Madrid

O Dalai Lama manifestou o seu apoio aos participantes na Marcha pelo Clima, que se realizou esta sexta-feira em Madrid, afirmando que não se pode "explorar mais os recursos da Terra" sem ter em consideração as "gerações futuras".

"Não podemos explorar mais os recursos da Terra (...) sem nos preocuparmo-nos com as gerações futuras. Apoio as manifestações de jovens contra a inação dos governos face à crise climática", escreveu o líder espiritual do Tibete, na rede social Twitter.





Taking care of our planet, is a matter of looking after our own home. We can no longer exploit the earth’s resources—the trees, water, air and minerals—with no care for the coming generations. I support young people’s protests at governments’ inaction over the climate crisis.