Dango Nguyen, estrela de 'Walking Dead', morre aos 48 anos após luta contra o cancro

Dango Nguyen, estrela de Walking Dead, morreu aos 48 anos após uma batalha contra o cancro. A notícia é avançada pelo jornal britânico Mirror que afirma que o ator terá morrido este sábado, citando o departamento de bombeiros de Athens-Clarke County, na Geórgia.

A estrela ficou conhecida por interpretar um guarda na terceira temporada da série de sucesso Walking Dead da emissora AMC. Era o vilão que lutava ao lado do Governador, personagem interpretada por David Morrissey, contra o líder e protagonista da série Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln.



Nguyen usava o nome artístico Dango Nu Yen. Antes de ser ator, Nguyen trabalhou durante 20 anos como bombeiro no departamento de Athens-Clarke County, na Geórgia.



O ator participou ainda em séries como MacGyver, The Gifted e The Originals.