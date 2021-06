De modelo a sem-abrigo viciada em droga: o declínio da ex de estrela da série Marés Vivas

Chama-se Loni Willison, tem 38 anos e já foi uma modelo bem conhecida nos Estados Unidos. Além da carreira de modelo, Loni foi namorada Jeremy Jackson, uma das estrelas do Marés Vivas. Hoje, a vida da mulher é tudo menos cor-de-rosa.Sete anos depois de se separar do ator Jeremy Jackson, Loni voltou a ser notícia nos jornais e revistas norte-americanos... pelos piores motivos. A antiga modelo foi vista a revirar lixo em busca de comida em Los Angeles e a dormir debaixo de um carrinho de compras carregado com os seus poucos bens.Em poucos anos, Loni passou de modelo bem conhecida a sem-abrigo viciada em droga. De acordo com o jornal britânico Mirror, Loni dorme na rua há três anos.A ex-modelo casou-se com Jeremy em 2012 numa praia da Califórnia e o casal foi sensação na altura. As imagens pareciam indicar um conto de fadas, mas rapidamente, a vida de Loni mudou. Em 2014, a polícia foi chamada à casa do casal após um alegado ataque de Jeremy a Loni.A mulher alegava ter sido estrangulada e espancada peo marido e ter partido duas costelas como consequência das agressões de que era alvo. Loni nunca chegou a apresentar queixa e o casal separou-se após o ataque.Em 2015, Loni explicava numa participação do Big Brother famosos - onde Jeremy era concorrente - que levou dois meses para recuperar. "Acabei por largar o meu trabalho como assistente de um cirurgião plástico e não pude treinar ou aceitar qualquer trabalho de modelo. Eu não saía com amigos nem fazia nada - estava numa situação muito má", contava então.Jeremy seria expulso do programa por expor as mamas de outra concorrente, a ex-modelo Chloe Goodman, e Loni denunciou seu comportamento durante a relação que mantiveram."Não o denunciei quando me atacou porque estava com medo", revelava ao The Sun.Os abusos de que foi vítima levaram a sua vida ao inferno com um "colapso mental" que a impossibilitou de trabalhar e a deixou em sérias dificuldades financeiras.Os problemas mentais que a antiga modelo como consequência de abusos e violência domética de que foi alvo, levaram-na ao consumo de droga e hoje, Loni vive na rua e está irreconhecível.