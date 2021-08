Democratas pedem explicações a Biden por retirada caótica no Afeganistão

Três destacados democratas no Senado dos Estados Unidos pediram ao Presidente do seu próprio partido, Joe Biden, explicações para a retirada caótica das tropas norte-americanas do Afeganistão, comprometendo-se a iniciar investigações.

Os três senadores são o presidente da Comissão de Relações Externas do Senado, Bob Menendez, o responsável da Comissão dos Serviços Secretos, Mark Warner, e o líder da Comissão das Forças Armadas, Jack Reed.

Em comunicado divulgado na terça-feira, Menendez disse estar "desapontado" por a administração de Joe Biden "claramente não ter avaliado com precisão as implicações de uma retirada rápida".