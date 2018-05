Dentes de Hitler comprovam suicídio e vegetarianismo

Estudo foi realizado por uma equipa de investigadores franceses.

Um estudo realizado por uma equipa de investigadores franceses comprova que Adolf Hitler se suicidou no dia 30 de abril de 1954 num bunker em Berlim e que era vegetariano. O documento foi publicado esta segunda-feira no European Journal of Internal Medicine.

A análise foi realizada aos restos mortais do ditador alemão, incluindo os dentes e as próteses dentárias, após a autorização do Arquivo Estatal e dos Serviços Secretos Russos. "Os dentes são autênticos. Não há qualquer dúvida", revelou Philippe Charlier, o responsável pela investigação, ao canal de televisão norte-americano ABC.

"Não estávamos seguros sobre se tinha utilizado uma ampola de cianeto para se suicidar ou se o fez com um disparo na cabeça. Agora sabemos que existe toda a probabilidade de que tenha feito as duas coisas", revelou Philippe.

A análise a uma parte do crânio revela a existência de um buraco no lado esquerdo da cabeça e a ausência de pólvora na boca leva à conclusão de que o tiro tenha sido dado de facto na cabeça e não na boca.

Por outro lado, as manchas azuladas nas próteses dentárias revelam a presença de cianeto.



A análise dos dentes resultou na descoberta de vestígios de tártaro, no entanto não foi encontrado nenhum de carne, provando assim que de facto este era vegetariano.