Depois da compra do Twitter, Elon Musk brinca e ‘ameaça’ comprar a Coca-Cola para “lhe trazer a cocaína de volta”

Depois de ter adquirido o Twitter por cerca de 41,3 mil milhões de euros, Elon Musk tem já um próximo objetivo: 'comprar' a Coca-Cola.



Em jeito de brincadeira, o empresário norte-americano revelou o 'desejo' de comprar a empresa de refrigerantes para "lhe trazer a cocaína de volta".





Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

O tweet, publicado esta quarta-feira à noite pelo fundador da Tesla e da SpaceX, gerou um conjunto de reações divertidas, com os internautas a implorarem o regresso da receita original do refrigerante, que incluía folhas de coca.A Coca-Coca original teria cerca de 3,5 miligramas de cocaína, um 'ingrediente' que foi depois removido.



Dono da Tesla, da SpaceX...e do Twitter

O Twitter anunciou esta segunda-feira que aceitou a proposta de compra do empresário Elon Musk no valor de 44 mil milhões de dólares, cerca de 41 mil milhões de euros, estando as negociações das ações da rede social suspensas.

Elon Musk, fundador da Tesla e o homem mais rico do mundo, ofereceu inicialmente 43 mil milhões de dólares pela empresa este mês, dizendo depois de que dispunha de 46,5 mil milhões de dólares para financiar a operação de compra.

Elon Musk afirmou que "a liberdade de expressão é a fundação de uma democracia funcional, e o Twitter é a praça digital onde matérias vitais para o futuro da humanidade são debatidas".