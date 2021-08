Deputada assassina é estrela na cadeia no Brasil

Presa na sexta-feira passada pela morte do próprio marido, a ex-deputada e pastora evangélica brasileira Flordelis dos Santos foi recebida na cadeia como uma verdadeira estrela, com as outras reclusas do Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, a fazerem peregrinação à sua cela para pedirem autógrafos e bênçãos.









Todas querem ver a nova colega, que além de ex-deputada é cantora e fundou a sua própria igreja. Elas têm pedido autógrafos em Bíblias e bênçãos a Flordelis, não ligando para o facto de a pastora ser acusada de um crime cruel.





Leia também Deputada e pastora brasileira acusada pela morte do marido após noite de sexo perde mandato A detenção da pastora já tinha ocorrido num cenário surreal, na semana passada. Enquanto era levada pelos agentes para o carro da polícia, um sistema de som reproduzia cânticos religiosos e os seus seguidores faziam orações e pediam que ela os abençoasse.

Flordelis adotou Anderson de Sousa como filho quando ele era ainda adolescente, mas anos mais tarde casaram-se e ele tornou-se gestor da sua carreira e do seu dinheiro. Anderson foi morto a tiro ao chegar com ela a casa na madrugada de 12 de junho de 2019, após uma noitada de loucura que incluiu sexo em cima do carro na via pública e uma visita a um bar de troca de casais.





A polícia prendeu quatro dos cerca de 50 filhos adotivos de Flordelis e uma neta por envolvimento na morte de Anderson. A ex-deputada foi logo incriminada como mandante do crime, mas só foi detida após perder a imunidade parlamentar.