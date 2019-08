Deputada expulsa por levar filha de cinco meses para o parlamento

Uma deputada foi, esta quarta-feira, expulsa do parlamento do Quénia por levar a filha de cinco meses para a sessão legislativa. Segundo a imprensa africana, tanto os colegas parlamentares como o público ficaram indignados com a atitude da jovem politica.

Um vídeo publicado no Twitter pela Citizen TV, mostra como um porta-voz da assembleia pediu à deputada para sair da sala depois de se ouvir o bebé da mesma a balbuciar por breves instantes.





The moment when Kwale Women Rep Zulekha Hassan was kicked out of Parliament with her 5-month-old baby pic.twitter.com/TWXZgCW2it — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) 7 de agosto de 2019









Quando Zuleikha Hassan foi convidada a abandonar a sessão algumas colegas acompanharam-na como sinal de protesto e solidariedade. Sara Korere, uma das deputadas que assistiu à situação afirmou à Citizen TV que a mentalidade tem de mudar e que as mulheres não devem ser subjugadas ou obrigadas a escolher entre a maternidade e as suas carreiras.

Hassan , mãe de três crianças, justificou a atitude dizendo que se tratou de uma emergência. No entanto, condena a forma como os membros do parlamento lidaram com a situação.

Numa entrevista Hassan questionou o porquê de ter de ser obrigada a faltar ao trabalho "só por causa de um bebé", acrescentando ainda que lamenta a falta de creches nos estabelecimentos do governo numa altura em que há cada vez mais jovens mulheres no mercado de trabalho: "Os espaços têm de ser mais sensíveis, especialmente para jovens mulheres em idade fértil".

Os deputados que ordenaram a Zuleikha que se retirasse, citaram uma regra que bane pessoas estranhas ao parlamento – que não foram eleitas – das imediações do mesmo. Segundo estes, o regulamento também se aplica a crianças.