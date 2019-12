Deputado de extrema-direita holandês provoca muçulmanos

O deputado de extrema-direita holandês Geert Wilders lançou uma nova provocação ao Islão, ao anunciar a reativação do polémico concurso de caricaturas do profeta Maomé que foi obrigado a cancelar em 2018 após ameaças.

Wilders, líder do Partido da Liberdade, apelou sábado à noite aos seus seguidores para lhe enviarem as caricaturas, mas ontem de manhã anunciou o cancelamento do concurso, afirmando que "já tinha sido encontrado um vencedor", e adiantando que tinha cumprido o objetivo de "chamar a atenção para a importância da liberdade de expressão".

Em 2005, a publicação de caricaturas de Maomé pelo jornal dinamarquês Jyllands-Posten causou violentos protestos em vários países muçulmanos. Dez anos depois, dois terroristas mataram 12 pessoas num ataque contra o jornal satírico francês ‘Charlie Hebdo’, que também tinha publicado caricaturas do profeta.