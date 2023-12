Deputado turco morre após sofrer ataque cardíaco durante discurso no parlamento

Um deputado turco da oposição morreu, esta quinta-feira, dois dias depois de ter sofrido um ataque cardíaco e de ter desmaiado em frente ao Parlamento quando terminava um discurso em que criticava a política do Governo turco em relação a Israel, avança a Reuters.Hasan Bitmez, 54 anos, deputado do partido da oposição Felicity (Saadet), morreu no Hospital da Cidade de Ancara, informou o Ministro da Saúde, Fahrettin Koca, em declarações aos jornalistas na televisão.Formado pela Universidade Al Azhar do Cairo, Bitmez era presidente do Centro de Investigação da União Islâmica e tinha trabalhado anteriormente para organizações não governamentais islâmicas, segundo a sua biografia parlamentar. Era casado e pai de um filho.O eurodeputado criticou o Partido AK, do Presidente Tayyip Erdogan, pelo facto de a Turquia manter relações comerciais com Israel, apesar da guerra em Gaza e das críticas retóricas ao bombardeamento militar israelita."Permitem que os navios vão para Israel e chamam-lhe comércio. São cúmplices de Israel", disse Bitmez no seu discurso, depois de ter colocado uma faixa no pódio onde se lia: "Assassino de Israel; colaborador do AKP"."Têm o sangue dos palestinianos nas vossas mãos, são colaboradores. Contribuem para todas as bombas que Israel lança sobre Gaza", disse aos deputados durante o debate sobre o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2024.Depois de terminar o discurso, Bitmez caiu ao chão. A angiografia revelou que as duas principais veias do coração estavam completamente bloqueadas."O seu coração deixou de bater, foi reanimado no parlamento e transferido em 20 minutos para o hospital", disse Koca esta terça-feira.