Desapareceu o misterioso monólito de metal encontrado no deserto do Utah, nos EUA

Recorde-se que o objeto foi encontrado enquanto funcionários estatais contavam ovelhas a partir de um helicóptero.







O misterioso monólito de metal que foi encontrado no deserto do Utah, nos Estados Unidos da América, no passado dia 18 de novembro desapareceu. A informação foi avançada pelo jornal norte-americano The New York Times.A estrutura foi removida por uma entidade desconhecida na sexta-feira, segundo a organização governamental Bureau of Land Management."Recebemos relatos credíveis de que aquela estrutura ilegalmente instalada, chamada de 'monólito', foi retirada", refere o departamento que acrescenta não ter sido o autor da retirada e afirma que o objeto de metal "é considerado propriedade privada".