O homem acusado de sequestrar Cleo Smith, de quatro anos, na Austrália, foi fotografado esta sexta-feira quando era transferido de avião para a prisão de Perth. As imagens mostram Terence Darrell Kelly descalço, algemado das mãos aos pés e a piscar o olho para as câmaras.Os vizinhos do arguido dizem que o homem nunca convidou pessoas para entrar em sua casa e nunca teve um relacionamento amoroso sério ou um trabalho, avança o Daily Mail.O homem irá aguardar o julgamento na prisão.