Mais de meio século depois da última escavação, arqueólogos descobriram um autêntico palácio com quase dois mil anos.

16:07

Recentes escavações arqueológicas descobriram um verdadeiro palácio soterrado há quase dois mil anos em Pompeia. A luxuosa casa, localizada nas imediações de Nápoles, guarda ainda muitas pinturas, obras e decoração ornamentada.



"Casa di Giove" (Casa de Júpiter) foi o nome dado pelos arqueólogos à mais recente descoberta na antiga cidade do Império Romano. O nome atribuído deve-se à presença de pinturas alusivas a Júpiter nas ruínas, o deus supremo da mitologia romana.



Foi também descoberta uma inscrição alusiva à propaganda eleitoral que dizia: "Por favor, escolha Elvio Sabino como prefeito, digno do Estado, bom".

Declarações do diretor do Parque Arqueológico de Pompeia afirmam que o dono da casa deve ter sido um "homem bastante rico e culto".



Recorde-se que depois da erupção do vulcão Vesúvio a cidade de Pompeia ficou completamente destruída, no verão do ano 79 d.C..