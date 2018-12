Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de autocarro com equipa de futebol juvenil faz um morto e dezenas de feridos nos EUA

Acidente aconteceu no estado do Arkansas. Vítima mortal é uma criança.

12:42

Uma criança morreu e 40 pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste de um autocarro que transportava uma equipa de futebol juvenil no estado do Arkansas, nos Estados Unidos.



De acordo com a polícia local, o autocarro transportava uma equipa de futebol que jogou no fim de semana um jogo do campeonato norte-americano, em Dallas.



A maioria dos feridos foi transportada para o hospital.



As autoridades não conseguiram identificar imediatamente que clube de futebol esteve envolvido. O motorista do autocarro está a ser questionado pelas autoridades.