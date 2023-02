... × Funcionalidade exclusiva para assinantes CM+ Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Abalo de magnitude 7,8 na escala de Richter causou milhares de mortos e feridos. Por Filipa Novais 19:21

Mais de 2500 pessoas morreram e milhares ficaram feridas, na madrugada desta segunda-feira, quando um terramoto de 7,8 na escala de Richter atingiu o centro da Turquia e o noroeste da Síria. O abalo derrubou centenas de prédios e edifícios e provocou um rasto de destruição em cidades sírias já devastadas pela guerra.



Este sismo foi o pior a atingir a Turquia e a Síria no século XXI, sendo que foi sentido no Chipre, Iraque, Israel e Líbano. O primeiro abalo foi seguido de um outro tremor de terra, ao início da manhã, de magnitude 7,7 na escala de Richter, enquanto centenas de pessoas se juntavam nas ruas para tentar salvar os sobreviventes entre os escombros.



Segundo Mohammad Kashani, professor de Engenharia Estrutural e Terramotos da Universidade de Southampton, o que tornou este sismo tão destrutivo foi a combinação da grande magnitude na escala de Richter (7,8) com uma profundidade de apenas 18 quilómetros.



Foi o terramoto mais mortífero da Turquia desde 1999, quando um sismo de magnitude semelhante devastou Izmit e a região do Mar de Mármara oriental, perto de Istambul, que matou mais de 17 mil pessoas.



Os Capacetes Brancos da Síria, um serviço de resgate e salvamento em território rebelde, conhecido por retirar pessoas das ruínas de edifícios destruídos por ataques aéreos em zonas de guerra, disseram que estavam numa "corrida contra o tempo para salvar as vidas daqueles que se encontravam debaixo dos escombros".

"Fomos abanados como se estivéssemos num berço. Éramos nove em casa. Os meus dois filhos ainda estão nos escombros e estou à espera deles", disse uma mulher um braço partido e ferimentos na cara à Reuters. Os filhos desta vítima estão debaixo dos destroços de um prédio de sete andares que desabou em Diyarbakir, no sudeste da Turquia.



Em Diyarbakir, várias pessoas conseguiram socorrer uma rapariga dos escombros. Uma multidão transportou a jovem, de mão em mão, embrulhada em cobertores.



O Presidente turco Tayyip Erdogan disse, esta segunda-feira, que mais de 1600 pessoas morreram e mais de cinco mil ficaram feridas. Mais de dois mil edifícios desmoronaram na Turquia após o desastre desta madrugada. Erdogan disse ainda que 45 países se tinham oferecido para ajudar nas operações de busca e salvamento.



"Acordámos com um grande barulho e tremores violentos. Houve dois tremores secundários logo a seguir", disse Meryem, 29 anos, da cidade turca do sudeste de Kahramanmaras, perto do epicentro do primeiro sismo. "Estava tão assustada que pensei que nunca mais iria parar. Trouxe algumas coisas para o meu filho de um ano de idade e deixei o edifício", conta à Reuters.

Na Síria, já destruída depois de 11 anos em guerra civil, mais de 900 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas no sismo que abalou a região noroeste do país. Abdul Salam al Mahmoud, um sírio da cidade de Atareb, disse à Reuters que se sentia "como no apocalipse".



O presidente sírio Bashar al-Assad convocou uma reunião de emergência para rever os danos e discutir os próximos passos, disse o seu gabinete à Reuters.



Segundo o chefe dos Capacetes Brancos, a fragilidade dos edifícios, provocada pelos sucessivos ataques aéreos durante os períodos de guerra, fez com os edifícios estivessem estruturalmente frágeis, acabando por ruir com maior facilidade durante o sismo.



Ainda que o número de mortos já ascenda os 2500, centenas de pessoas foram retiradas dos escombros com vida.



Antes do nascer do sol, dezenas de operacionais de resgate, ajudados por populares, tentaram cuidadosamente levantar os escombros, à mão ou com pás e motosserras, à procura de sinais de vida.



"Estamos numa corrida contra o tempo para salvar as vidas daqueles que estão debaixo dos escombros. Mesmo que as nossas equipas estejam exaustas, não temos tempo para descansar", disse o chefe à Reuters.

Raghad, a criança resgatada entre os escombros



Raghad Ismail, uma criança síria, foi resgatada dos escombros de casa que ruiu durante o terramoto que causou devastação na Síria e na Turquia, esta segunda-feira. A mãe, assim como a maior parte da família, não conseguiu sair com vida.



Nos braços de um elemento da equipa de salvamento, Raghad saiu ilesa das ruínas de casa, na cidade síria de Azaz. Um tio, que ficou a tomar conta da menina, disse à Reuters que os dois irmãos, de cinco e quatro anos, e a mãe de Raghad, que estava grávida, morreram.



A família de Raghad foi deslocada da cidade de Morek durante a guerra da Síria com o Iraque, que dura há 11 anos. Azaz, uma cidade perto da fronteira turca, é controlada pela oposição ao Presidente Bashar al-Assad.

Países de todo o mundo querem ajudar a Turquia e a Síria



Israel, que sentiu o abalo levemente, decidiu ajudar a Turquia e Síria depois destes países terem emitido um pedido de socorro para desastres sísmicos aos estados da região. Esta será uma cooperação rara entre os vizinhos inimigos, que estão em guerra há décadas.



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enviou ajuda israelita para a Turquia, tais como elevadores aéreos, cobertores, tendas e medicamentos.



O governo de Netanyahu acrescentou que está disponível para estender a ajuda à Síria, caso lhe seja solicitado. O primeiro-ministro revela que o país também poderá aceitar receber vítimas, se necessário.

Dezenas de países e organizações internacionais já responderam aos pedidos de ajuda da Turquia e Síria e prometem enviar reforços para as equipas de busca e salvamento.



Portugal

Em Portugal, o INEM diz estar pronto e disponível para participar nas operações de resgate na Turquia e Síria. "A ativação das equipas de emergência será sempre articulada entre as instituições europeias e as autoridades dos territórios afetados", referiu em comunicado o Ministério da Saúde.



Alemanha

A Ministra da Administração Interna da Alemanha, Nancy Faeser, disse que a agência federal alemã de proteção civil poderia ajudar a Turquia e Síria com o fornecimento de tendas para os abrigos de emergência e máquinas para fazer o tratamento de água. A ministra referiu ainda que o país já está a preparar o envio de geradores, tendas e cobertores de emergência, em coordenação com as autoridades turcas.



Organização Mundial da Saúde

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse que a rede de equipas médicas de emergência foi ativada para prestar cuidados de saúde essenciais aos feridos pelo terramoto.



Índia

Na Índia, o governo disse, esta segunda-feira, que duas equipas da Força Nacional de Resposta a Catástrofes da Índia, composta por 100 pessoas com cães treinados no resgate de sobreviventes, estavam prontas para serem enviadas para a Turquia e Síria.



Polónia

A Polónia disse que iria enviar o grupo de resgate HUSAR, composto por 76 bombeiros e oito cães de resgate, disse o ministro da Administração Interna Mariusz Kaminski.



União Europeia

O Comissário Europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, disse que o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência 24/7 da União Europeia esteve em contacto com as autoridades turcas e ativou o seu serviço de cartografia de emergência por satélite, o Copernicus, para ajudar os primeiros socorros a trabalhar no terreno.



Taiwan

Os bombeiros de Taiwan disseram que tinham uma equipa de 130 pessoas, cinco cães e 13 toneladas de equipamentos prontos para serem enviados para a Turquia.



Ucrânia

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse que a Ucrânia também estava pronta para enviar apoio. "Estamos neste momento próximos do amigável povo turco, prontos a fornecer a assistência necessária", disse.



Rússia

O ministério de emergências russo disse que dois aviões IL-76 com 100 operacionais de busca e salvamento estavam prontos a voar para a Turquia, se necessário.

O Presidente Vladimir Putin enviou mensagens à Turquia e à Síria, onde tropas russas têm apoiado os militares sírios, expressando condolências aos presidentes de ambas as nações e oferecendo apoio.



Grécia

O primeiro-ministro grego, Kyrikos Mitsotakis, ofereceu condolências e apoio à Turquia, dizendo que a Grécia estava a mobilizar os seus recursos e que iria ajudar imediatamente.



Estados Unidos da América

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, escreveu no Twitter que estava "profundamente entristecido" pela perda de vidas e devastação na Síria e na Turquia, acrescentando: "Pedi à minha equipa para continuar a acompanhar de perto a situação em coordenação com a Turquia e prestar toda a assistência necessária".



Reino Unido

O governo britânico disse que 76 operacionais de busca e salvamento com quatro cães chegam à Turquia esta segunda-feira à noite e que uma equipa médica de emergência vai avaliar a situação no terreno. Afirmou que Londres estava em contacto com as Nações Unidas sobre o apoio à Síria.



Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos disseram que vão construir um hospital de campanha na Turquia e enviar equipas de busca e salvamento para os países afetados pelo sismo.



Espanha

A Ministra da Defesa de Espanha, Margarita Robles, disse que vai enviar um avião militar A400 com bombeiros e equipamento, juntamente com um Airbus A330 com pessoal da defesa civil para trabalhar com os socorristas no terreno.



Qatar

O governo do Qatar disse que vai começar a operar voos de socorro para a Turquia, já esta segunda-feira, para transportar equipas de busca e salvamento para as zonas afetadas juntamente com veículos, um hospital de campanha, tendas e outros abastecimentos, informou a agência noticiosa estatal do Qatar.

A Caridade do Qatar disse que estava a distribuir 27 mil refeições quentes em Gaziantep, na Turquia, onde tem um escritório, e está a fornecer artigos de socorro a abrigos na Turquia e na Síria. O grupo atribuiu 6 milhões de dólares (5,5 milhões de euros) para as primeiras fases da ajuda.



Paquistão

O Paquistão disse que dois aviões C-130 irão, esta terça-feira, para a Turquia, transportando 36 operacionais de busca e salvamento.



Vaticano

O Papa Francisco enviou um telegrama oferecendo as suas "sinceras condolências" após os terramotos na Turquia e na Síria. A Igreja Católica Romana Italiana atribuiu 500 mil euros para ajuda de emergência.