Detido com 500 gramas de cocaína debaixo do capachinho

A Polícia Nacional identificou e deteve um homem colombiano que carregava 500 gramas de cocaína escondidas debaixo do capachinho, no aeroporto de Barcelona. O caso ocorreu no passado dia 18 de junho.A imagem do suspeito foi divulgada pelos agentes da polícia espanhola nas redes sociais e mostrava a forma como o homem escondia a droga. Para disfarçar, o detido usava ainda um chapéu.Apesar de todas as tentativas para esconder a droga, o homem de 65 anos não conseguiu esconder o nervosismo e acabou por se denunciar.O homem acabou por ser imediatamente detido após os agentes verificarem que no interiro da embalagem existia uma substância branca em pó, que pesava aproximadamente 503 gramas. Feitos os testes, verificou-se que se tratava de cocaína. O valor da drogaa ultrapassava os 30 mil euros.