Detido em Moçambique nigeriano com 18 quilos de cocaína proveniente do Brasil

A polícia moçambicana deteve hoje um nigeriano com 18 quilos de cocaína em saquetas de café, após desembarcar no aeroporto de Maputo, proveniente do Brasil, disse à Lusa o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic).

Na mala do homem, de 54 anos, havia 36 saquetas de café e "no seu interior tinham outras saquetas embrulhadas contendo um pó branco" e "feito o teste confirmou-se que era cocaína", disse Hilário Lole, porta-voz do Sernic na cidade de Maputo.

Segundo Hilário Lole, o Sernic já tinha informações sobre o desembarque do homem, uma operação que resultou do intercâmbio que Moçambique tem com outros Estados.

As autoridades estão a investigar o caso para saber qual era o destino final da droga, que se acredita ser proveniente do Brasil, país onde o detido embarcou, tendo depois feito escala no Qatar.

Organizações internacionais colocam Moçambique no caminho de diversas rotas de tráfico de droga, sobretudo com origem na Ásia e na travessia do oceano Índico.