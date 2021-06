Detido homem que invadia câmaras de vigilância domésticas para gravar crianças nuas

Um homem foi detido por suspeitas de pedofilia, em Benidorm, Espanha, depois de invadir câmaras de videovigilância domésticas de mais de 70 famílias de todo o mundo para gravar mais de mil vídeos de crianças nuas.O suspeito assediou sexualmente 11 menores que acederam a vídeos do homem a despir-se. Segundo o jornal El País, o homem frequentava sites ocultos na Internet e tinha organizado um sistema de venda de pornografia infantil em troca de bitcoins (dinheiro digital).As autoridades conseguiram identificar o homem através dos comentários que publicava em sites da 'deep web' e que a polícia teve acesso. O homem fazia passar-se por diferentes pessoas, utilizando nomes de usuário aleatórios para atrair as crianças a enviar-lhes vídeos.Na sequência de uma busca domiciliária, foi comprovada a autoria dos factos investigados. O homem guardava anotações manuscritas ocultas com os seus diferentes nomes utilizados online e técnicas para atrair as vítimas. Na mesma investigação, as autoridades encontraram imagens de abuso sexual e vestígios da utilização de criptomoeda em transferências de dinheiro para a Roménia com pessoas envolvidas em prostituição de menores.O homem está em prisão preventiva.