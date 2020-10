Detido mais um suspeito de ataque em Nice que matou três pessoas

As autoridades francesas detiveram um homem suspeito de ter contactado com o autor do ataque que na quinta-feira matou três pessoas numa igreja católica de Nice, em França, segundo fonte judicial.









Recorde-se que um terrorista islâmico matou esta quinta-feira três pessoas à facada dentro da Basílica de Notre-Dame de Nice, no Sul de França. Pelo menos uma das vítimas foi decapitada pelo agressor, um imigrante tunisino de 21 anos que chegou à Europa há pouco mais de um mês e sem ligações conhecidas a grupos radicais.

Foi detido esta sexta-feira mais um suspeito do ataque à faca que ocorreu esta quinta-feira em Nice, França, avança a Agência Reuters.De acordo com a fonte, o homem, de 47 anos, é suspeito de ter mantido contacto com o agressor e foi levado sob custódia policial na noite de quinta-feira.