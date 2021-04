Detidos cinco suspeitos de assalto e tiroteio que deixou ferido passeador de cães de Lady Gaga

Cinco pessoas foram detidas e acusadas de estarem envolvidas no roubo e posterior tiroteio do passeador de cães da cantora Lady Gaga.

Três dos suspeitos, com idades entre os 18 e 27 anos, foram detidos na terça-feira sob a acusação de tentativa de homicídio. Os outros dois suspeitos, com idades entre os 40 e 50 anos, foram acusados de serem cúmplices de tentativa de homicídio.



O Departamento da Polícia de Los Angeles (LAPD) anunciou que quatro dos cinco suspeitos são membros de gangues que já estavam referenciados pelas autoridades.



Ryan Fischer, um amigo próximo da estrela pop que passeava com os seus cães, foi baleado a 24 de fevereiro e ficou gravemente ferido quando os buldogues de companhia da artista, Koji e Gustav, foram roubados. A polícia conseguiu ainda resgatar um dos animais, Miss Asia.

"As evidências mostram que os suspeitos sabiam do grande valor da raça dos cães, tendo sido essa a motivação para o roubo", pode ler-se num comunicado da LAPD, citado pela "CNN".