Detidos no Brasil dois dos maiores traficantes de cocaína do mundo

A Polícia Federal brasileira deteve esta segunda-feira de manhã Nicola Assisi e o seu filho Patrick Assisi, além de outros suspeitos, num complexo residencial em Praia Grande, na costa do Estado de São Paulo. Pai e filho são considerados pelas autoridades europeias e sul-americanas dois dos maiores fornecedores de cocaína do mundo. Nicola, de 61 anos, foi condenado a 14 anos de prisão em 2007.Os dois homens tinham um mandado de captura emitido por um tribunal italiano que os acusava de fornecer cocaína para a máfia calabresa em Itália. Nicola Assisi esteve fugido da justiça durante mais de 20 anos. Vai agora ter de cumprir 14 anos de prisão.A operação Barão Invisível contou com a ajuda das autoridades brasileiras e da polícia militar de Turim, cidade italiana onde os Assisi criaram a sua rede de tráfico internacional de droga durante a década de 1990. De acordo com a polícia brasileira, a Operação Barão Invisível está relacionada com a apreensão recente de uma tonelada de cocaína em Santos.Os italianos foram detidos num apartamento de luxo no estado brasileiro de São Paulo e aguardam extradição para Itália. No apartamento foram apreendidas duas pistolas, um quilograma de cocaína e milhões de reais. As autoridades ainda não contaram todo o dinheiro, mas referem que as notas pesavam mais de 20 quilogramas, quando pesadas.O Ministério Público e a Polícia Federal brasileira querem agora saber se os italianos, de 61 e 36 anos, contaram com ajuda de funcionários públicos para evitar serem descobertos. Entre os pertences dos detidos foram encontrados vários passaportes que lhes permitiam usarem identidades falsas.Nicola chegou a ser detido em Lisboa em agosto de 2014, mas fugiu depois de o Tribunal da Relação ter decidido colocá-lo em prisão domiciliária.