Casal condenado a penas de prisão por traficar cocaína e heroína

Um casal foi esta segunda-feira condenado por tráfico de cocaína e heroína, em Portimão. À mulher, de 28 anos, foi aplicada uma pena de prisão de 6 anos e meio, enquanto o homem, de 31, foi condenado a 5 anos e meio.Os traficantes, que foram apanhados pela PJ no dia 2 de julho de 2018, escondiam droga num muro, na zona de Chão das Donas."Ficou provada uma parte muito importante da acusação", referiu o juiz na leitura da sentença. A mulher foi condenada a uma pena mais pesada por o tribunal ter considerado que traficava droga há mais tempo.No decurso do julgamento foram ouvidos consumidores que confirmaram a compra de droga ao casal, bem como foram apresentadas provas recolhidas através de vigilâncias.Na altura em que foram detidos, o homem tinha retirado do muro oito saquetas de cocaína e igual número de heroína. Guardava ainda, numa bolsa, 12 saquetas de cocaína, 20 saquetas de heroína e 675 euros em dinheiro.A PJ descobriu também, enterrado nas imediações do muro, um saco que acondicionava 69 saquetas de heroína e 83 saquetas de cocaína.O produto apreendido perfez a quantidade de 41,9 gramas de cocaína e 79,2 gramas de heroína.