Detidos polícias que acompanhavam Puigdemont na Alemanha

Dois agentes dos Mossos d'Esquadra detidos em Barcelona.

14:46

Os dois agentes da polícia da Catalunha que seguiam no carro do ex-presidente do Governo Regional da Catalunha no momento em que este foi detido na Alemanha foram presos. Xavier Goicoechea Fernández e Carlos de Pedro López, ambos elementos dos Mossos d'Esquadra, foram detidos ao meio-dia desta quarta-feira em Barcelona, adiant ao jornal La Razon.



As detenções resultam das investigações em curso da Comisaría General de Información. Os dois agente policias são suspeitos do crime de encobrimento por ajudarem Puigdemont, que é procurado pela justiça espanhola desde dezembro.



O periódico noticia que Carlos López foi detido quando chegava ao aeroporto de El Prat num voo oriundo de Bruxelas. Xavier Goicochea foi detido em casa, na localidade de Vilassar de Mar.