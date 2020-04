"Devo-lhes a minha vida": O agradecimento de Boris Johnson ao SNS britânico

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, agradeceu à equipa médica que o tratou no hospital público St. Thomas, em Londres, onde foi internado para recuperar da infeção de covid-19, não escondendo que a sua vida correu riscos. O chefe de governo britânico acusou positivo a 26 de março, mas a persistência dos sintomas da doença obrigou a que fosse internado por precaução a 5 de abril. No dia seguinte, passou para a unidade de cuidados intensivos, onde permaneceu três dias."Não consigo agradecer-lhes o suficiente. Devo-lhes a minha vida", disse Johnson ao staff do hospital, segundo testemunhas contaram aos jornais. A informação, segundo a Reuters, foi confirmada este domingo pelo gabinete do primeiro-ministro britânico.