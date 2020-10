Dexametasona: O esteróide usado em Donald Trump para travar progressão da Covid-19

Os médicos de Donald Trump avançaram este domingo que o presidente dos Estados Unidos foi tratado com um esteróide, dexametasona, quando na passada sexta-feira começou a apresentar níveis de saturação de oxigénio preocupantes, na ordem dos 93%.Sean Conley, médico do presidente dos EUA, avançou que ao início da tarde de sexta-feira se começou a temer que a doença evoluísse rapidamente e, por isso mesmo, administrou o medicamento para travar a progressão da Covid-19.Mas afinal o que é isto da dexametasona? A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou em setembro a dexametasona para o tratamento dos casos graves de Covid-19 que exigem a administração de oxigénio.

A dexametasona é um corticoesteroide habitualmente utilizado noutras situações, mas que se demonstrou eficaz a combater os sintomas da Covid-19. Não é, no entanto, aconselhada a sua utilização em doentes com sintomas ligeiros pois isso pode inibir a resposta imunulógica do próprio corpo.



Uma série de estudos publicados a 2 de setembro na revista médica americana Jama mostrou que os medicamentos de toda a família dos corticosteróides podem reduzir a mortalidade em 21% após 28 dias em casos graves de covid-19.

Nenhum outro medicamento demonstrou ainda efeitos significativos na redução da mortalidade, o que levou a Organização Mundial da Saúde a recomendar "o uso sistemático de corticosteróides em pacientes com forma grave ou crítica" da doença.