Pelo menos dez bebés morreram este sábado num incêndio ocorrido numa maternidade, no estado indiano de Maharashtra, no oeste da Índia, disse um médico.

O pessoal conseguiu socorrer sete recém-nascidos no hospital do distrito de Bhandara (centro), mas não os dez bebés, disse Pramod Khandate, acrescentando que "o fumo sufocou os bebés".

Os bombeiros conseguiram impedir a propagação do incêndio, com origem na unidade neonatal, a outras zonas do hospital.