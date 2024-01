Dez candidatos disputam eleições presidenciais russas com Vladimir Putin

Um total de dez candidatos disputarão as eleições presidenciais russas de março contra Vladimir Putin, cuja reeleição está praticamente assegurada, mas Boris Nadezhdin é o único a usar a campanha para criticar a guerra na Ucrânia e problemas sociais.

Com oito dos 11 candidatos autorizados pela Comissão Eleitoral para as eleições de 15 a 17 de março ainda a recolher assinaturas, e apenas três com candidatura oficializada, o interesse da população na campanha é escasso, sendo opinião dominante que Putin continuará no poder, que ocupa desde 1999, como Presidente ou primeiro-ministro.