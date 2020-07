Dez funcionários infetados com coronavírus em empresa que explora rubis no norte de Moçambique

A Montepuez Ruby Mining (MRM), que explora rubis no norte de Moçambique, anunciou hoje que pelo menos 10 funcionários da empresa estão infetados com covid-19.

"A maioria dos casos não são sintomáticos e todos estão em isolamento, nas suas unidades de acomodação, sob acompanhamento médico", lê-se num comunicado da empresa distribuído hoje à comunicação social.

A Montepuez Ruby Mining possui 34 mil hectares de concessão para exploração de rubis em Cabo Delgado e apresenta-se como a principal investidora na extração de rubis em Moçambique, sendo detida em 75% pela Gemfields e em 25% pela moçambicana Mwiriti Limitada.

No comunicado, a empresa acrescenta que os novos casos resultam de "testagens pró-ativas" no quadro das medidas de prevenção ao novo coronavírus que já estavam a ser adotadas pela MRM, cujas atividades não críticas estão suspensas desde 22 de abril.

"As autoridades governamentais competentes foram notificadas destes casos e estamos a trabalhar de forma transparente, para coordenar a nossa resposta à situação", disse o diretor-geral da MRM, Harald Hälbich, citado no comunicado.

A MRM, que opera no distrito de Montepuez, em Cabo Delgado, é a segunda companhia a registar casos de covid-19 nas suas instalações naquela província do norte de Moçambique, após um surto da doença nas instalações da francesa Total, que lidera um dos consórcios que vai explorar gás natural na bacia do Rovuma.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, Moçambique registou um total de 1.268 casos positivos de covid-19, nove óbitos e 373 pessoas recuperadas, segundo as autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 573 mil mortos e infetou mais de 13,12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.