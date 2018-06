Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez pessoas morreram após colisão de dois barcos na Rússia

Acidente aconteceu no rio Volga, em Volgogrado, que acolhe encontros do Mundial 2018.

08:19

Pelo menos dez pessoas morreram ao final do dia desta segunda-feira na sequência de uma colisão entre dois barcos no rio Volga, na Rússia. O acidente aconteceu na cidade de Volgogrado, que recebe encontros do Mundial 2018.



O alerta aos serviços de emergência foi dado pelas 22 horas locais.



A bordo estavam 16 pessoas, todas de nacionalidade russa, segundo avança a agência noticiosa RIA.



As equipas de resgate conseguiram salvar cinco pessoas, com três das quais a serem transportadas para o hospital.



A cidade de Vologrado vai acolher os encontros de abertura do Mundial da Inglaterra, Tunísia, Nigéria, Islândia, Arábia Saudita, Egito, Japão e Polónia.