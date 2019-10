Dezassete pessoas, supostamente membros de um grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas, morreram esta quarta-feira no Brasil, num confronto com agentes da polícia em Manaus, capital do estado do Amazonas, norte do país, informaram fontes oficiais.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, os supostos traficantes estavam a preparar-se para assumir o controlo de diferentes áreas de tráfico na cidade que seriam administradas por um grupo criminoso rival, quando foram surpreendidos pela polícia.

Nenhum agente foi ferido durante a operação.