Dificuldade em falar ou em movimentar-se podem ser sintomas do coronavírus

Tosse seca e febre são os sintomas mais comuns do coronavírus. À medida que a pandemia avança a Covid-19 evolui e ficam a conhecer-se novos elementos da doença.A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou que apresentar dificuldades em se expressar oralmente, a perda de fala e ainda a perda de movimentos podem ser sintomas da Covid-19.A OMS alerta ainda que pessoas que manifestam estes sintomas devem consultar um médico de imediato."A maioria das pessoas infetadas com o SARS-CoV-2 experienciam algum tipo de patologia pulmonar, de ligeira a moderada, sem necessitarem de nenhum tipo de tratamento", explicou a OMS."Sintomas sérios incluem: dificuldade em respirar ou falta de ar, dor e pressão no peito, perda do discurso ou de movimento", acrescentou.A pressão que o vírus exerce nos pulmões pode ainda deixar as pessoas curadas do coronavírus com dificuldades em articular um discurso. Há relatos de pessoas hospitalizadas com a Covid-19 que não conseguiam articular uma frase do inicio ao fim.