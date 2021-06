Direita vence primeira volta das eleições regionais em França

Os partidos de direita foram este domingo os mais votados na primeira volta das eleições regionais em França, vistas como o último grande teste aos partidos antes das presidenciais do próximo ano. Além da derrota esperada do partido do PR Macron, que teve pouco mais de 10% dos votos, destaque ainda para o resultado aquém do esperado da Reunião Nacional, de Marine Le Pen, que venceu à tangente na região da Provença-Alpes-Côte d’Azur mas provavelmente não resistirá na segunda volta.









De acordo com as projeções avançadas pelas televisões francesas, o grande vencedor desta primeira volta foi o partido Republicanos, de direita, que deverá obter 29,3% a nível nacional. Em segundo lugar surge a Reunião Nacional, de Le Pen, com 19,1%, seguido pelo Partido Socialista, com 16,5%, Verdes (13,2%) e LREM, de Macron, com 10,9%.

As atenções estavam viradas para a região Provença-Alpes-Côte d’Azur, onde as sondagens davam uma vitória clara ao partido de Le Pen. No entanto, as projeções apontavam para uma vitória tangencial do candidato da extrema-direita, Thierry Mariani, o que não abre grandes perspetivas para a segunda volta. Destaque ainda para a vitória clara de Xavier Bertrand, dos Republicanos, na região dos Altos de França (norte), com 42%, confirmando as suas credenciais como potencial rival de Macron e Le Pen nas presidenciais do próximo ano. A abstenção bateu um recorde histórico com 67,2%.