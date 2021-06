CDU de Angela Merkel obtém vitória clara sobre a extrema-direita em eleição regional

A União Democrata Cristã (CDU), da chanceler alemã Angela Merkel, teve hoje uma vitória clara sobre a extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições regionais na Saxónia-Anhalt, as últimas antes das eleições gerais de 26 de setembro.

De acordo com as projeções avançadas pela televisão pública ZDF cerca de 30 minutos após o fecho das urnas, a CDU conquistou 35,2% dos votos no estado com dois milhões de habitantes, enquanto a AfD registou apenas 23,3%, quando as sondagens anteriores apontavam para um enorme equilíbrio. A seguir ficaram a formação de esquerda radical Die Linke, com 11%, o Partido Social Democrata (SPD), com 8,2%, os Liberais (6,9%) e os Verdes (6,1%).

Em termos de distribuição dos 83 assentos naquele estado, a CDU alcançou 32, seguida de AfD (21), Die Linke (10), SPD (8), Verdes (6) e Liberais (6), sendo necessários 42 para deter a maioria.