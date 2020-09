Diretor-geral da OMS diz que cumprimento com cotovelo é de evitar e dá solução: levar a mão ao coração

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, desaconselha o cumprimento com cotovelada, que se popularizou durante a pandemia de Covid-19.

"Ao cumprimentar as outras pessoas, o melhor é evitar cotoveladas, porque estas colocam-nos a menos de um metro de distância da outra pessoa", escreveu Tedros Adhanom na sua conta do Twitter.

- When greeting people, best to avoid elbow bumps because they put you within 1 meter of the other person. I like to put my hand on my heart when I greet people these days.