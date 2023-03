Diretora de escola demite-se após serem mostradas imagens da estátua de David a alunos do 6.º ano

A diretora de uma escola da cidade de Tallahassee, no estado norte-americano da Flórida, foi forçada a demitir-se depois de alguns pais se teram queixado de ter sido mostrada, aos alunos do sexto ano, a estátua de David, do artista Miguel Ângelo, que consideram ser "pornográfica".Hope Carrasquilla, que esteve à frente da escola durante um ano, foi expulsa esta semana, depois de três pais terem apresentado queixa por não terem sido informados de que iam ser mostradas às crianças imagens da escultura, afirmando que os seus filhos ficaram "perturbados".A escultura era uma das obras de arte que estavam a ser estudadas numa aula de arte renascentista, para estudantes de 11 e 12 anos, refere o Daily Mail. Criada entre 1501 e 1504, é considerada uma das mais importantes esculturas do mundo, mas os pais dos alunos consideraram-na inapropriada, devido à nudez de David.