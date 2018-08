Nicolás Maduro sofre tentativa de atentado com drone

Presidente da Venezuela discursava num evento militar quando rebentou o caos. Saiu ileso.

04.08.18

ÚLTIMA HORA | VIDEO - Situación irregular en la avenida Bolívar de Caracas durante Cadena Nacional de Maduro en acto con la GNB.

VTV cortó de emergencia la transmisión oficial. pic.twitter.com/SMZeFZlRv4 — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 4 de agosto de 2018

A transmissão de um discurso televisivo do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, foi interrompida abruptamente devido a uma alegada explosão causada por um drone. Maduro discursava num evento militar quando a transmissão ficou sem som de repente.Maduro não ficou ferido neste alegado atentado, que já foi confirmado pelo governo de Caracas.Imagens do incidenteAs imagens passaram então para a parada, altura em que se vê os miliares a correrem. A transmissão é então interrompida.As autoridades governamentais e a televisão estatal ainda não avançaram com nenhuma explicação para o incidente.